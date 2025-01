Copa do Nordeste: oito equipes avançam na fase eliminatória

Oito equipes avançaram para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste após vencerem suas respectivas partidas no último sábado (4). ASA-AL, CSA-AL, Juazeirense-BA, Treze-PB, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Maracanã-CE e Moto Club-MA garantiram a classificação.

O CSA avançou após derrotar o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Treze bateu o Santa Cruz por 2 a 1 no estádio do Arruda. Outra equipe visitante a se garantir na próxima etapa da competição foi o ASA-AL, que bateu o Sergipe por 2 a 0, no estádio Batistão. Já o Juazeirense-BA teve ir para a disputa de pênaltis para garantir sua vaga, após ficar no 3 a 3 com o Fluminense-PI nos 90 minutos.

Notícias relacionadas:

No Almeidão, o volante Igor Maduro garantiu o triunfo de 1 a 0 do Botafogo-PB sobre o Almeidão. Quem também se garantiu em casa foi o Ferroviário, que derrotou o Santa Cruz-RN por 7 a 6 no Estádio Presidente Vargas, no Ceará. Já no Frasqueirão, em Natal, o Maracanã bateu o ABC por 5 a 4 nas penalidades máximas. O último classificado foi o Moto Club, que superou o Retrô por 6 a 5 nos pênaltis na Arena Pernambuco após uma igualdade de 1 a 1 no tempo regulamentar.

A fase preliminar da Copa do Nordeste é disputada em formato mata-mata. As oito equipes vencedoras avançaram para a próxima etapa, que será na próxima quarta-feira (8). Os quatro times vitoriosos nesta segunda fase garantem vaga na fase de grupos da competição, prevista para começar no dia 22 de janeiro.