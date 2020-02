Copa do Nordeste: Ceará e Botafogo da Paraíba empatam

Se algum dos 10 mil torcedores que foram à Arena Castelão nesta terça-feira (25) para acompanhar o jogo entre Ceará e Botafogo da Paraíba pela quinta rodada da Copa do Nordeste teve que sair depois dos primeiros quarenta e cinco minutos e não pôde acompanhar a etapa final da partida, essa pessoa teria dificuldades para acreditar que o jogo acabou empatado por 2 x 2 e com muitas emoções até o apito final.

É que o primeiro tempo foi muito ameno e com as duas equipes se estudando bastante. Mas, no intervalo, parece que as mudanças não ficaram restritas às duas alterações feitas pelo técnico do Ceará, Enderson Moreira, que tirou o atacante Rogério para dar lugar ao meia Mateus Gonçalves; e colocou o atacante Rodrigão na vaga do meia Lima. O Ceará partiu para cima em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste, enquanto isso, os visitantes aproveitavam cada chance que tinham nos contra-ataques para levar perigo ao gol do Fernando Prass.

Sequência de gols

Nesse ritmo, não demorou para os donos da casa abrirem o placar. O zagueiro Klaus (vindo do Internacional) subiu mais alto do que toda a zaga adversária, após escanteio batido por Vina, e fez Ceará 1 x 0 Botafogo/PB. Mas não demorou para o grande destaque do jogo aparecer. O atacante Lohan deixou tudo igual, aos 15 minutos, aproveitando sobra de bola. As emoções não pararam. Agora o lateral-direito Samuel Xavier deixou o “Vozão” mais uma vez na frente, aos 32 minutos. O “Belo” não se abateu e, aos 41 minutos, ainda teve tempo para empatar. Lohan, o artilheiro da noite em Fortaleza, recebeu o cruzamento de Neílson, cabeceou para o gol de Prass, deixando tudo igual.

Segurança reforçada

Em meio à crise causada para paralisação dos policiais militares no estado do Ceará, a partida teve um esquema especial para evitar problemas nos arredores da Arena Castelão. Além dos 94 policiais militares que atuaram na área interna, dos 200 seguranças privados, o reforço teve agentes da Força Nacional, tanques e armamento pesado.

Classificação

O empate teve repercussões diferentes para as duas equipes. O Botafogo/PB conseguiu assumir a liderança do Grupo A, com 9 pontos, superando o Bahia e o Fortaleza. Já o Ceará passa por situação complicada na competição. A equipe de Fortaleza acabou a rodada apenas em sexto lugar no Grupo B, com 5 pontos, sem nenhuma vitória no torneio. Os cearenses voltam a jogar na próxima terça-feira (03.03), às 19h30, contra o River/PI, fora de casa. A equipe da Paraíba encara o Imperatriz no sábado (07.03), às 20h, no Almeidão.