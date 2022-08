Copa do Mundo forçará Real Madrid a variar mais, diz Ancelotti

reuters 13/08/2022 - 14:57 Compartilhe

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) – A menos de 100 dias para a Copa do Mundo, o Real Madrid terá que rodar mais seu elenco para manter os jogadores revigorados, disse o técnico Carlo Ancelotti neste sábado.

O italiano está preocupado com a condição dos jogadores após o torneio no Catar, que começa em 20 de novembro.

“Até a Copa do Mundo não teremos muitos problemas porque os jogadores querem chegar à Copa do Mundo em boas condições”, disse Ancelotti em coletiva de imprensa antes da abertura do Real no campeonato espanhol em Almería, no domingo. “A grande questão é como os jogadores vão retornar após a Copa do Mundo, antes do que é o momento mais importante da temporada para seus clubes.”

“Temos que avaliar o cansaço. São coisas sobre as quais temos dúvidas hoje. É uma experiência nova para todos nós.”

Ancelotti disse que essa foi uma das principais razões pelas quais ele solicitou ao clube que não deixasse nenhum dos principais jogadores que venceram Champions League e LaLiga sair do time na janela de transferências. Ele também quer fortalecer algumas posições para ter um elenco mais aprofundado.

“A ideia é rotacionar mais do que no ano passado e eu vou poder fazer isso mais nesta época porque temos um elenco muito forte e mais completo em todos os níveis do que no ano passado”, disse Ancelotti.