Copa do Mundo feminina no Brasil será de 24 de junho a 25 de julho de 2027

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2024 - 15:23 Para compartilhar:

A próxima Copa do Mundo de futebol feminino, que terá o Brasil como sede, será disputada de 24 de junho a 25 de julho de 2027, anunciou o Conselho da Fifa nesta terça-feira (10).

Ainda não foram divulgadas as datas dos jogos da décima edição do torneio, que começou a ser disputado em 1991 e será realizado pela primeira vez na América do Sul.

O Brasil foi designado como sede em maio deste ano, depois de vencer a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda por 119 votos a 78, prometendo desenvolver o futebol feminino e reaproveitar a infraestrutura da Copa do Mundo masculina organizada em 2014.

“Este torneio histórico terá um impacto enorme não só na América do Sul, mas em todo o mundo, permitindo que o futebol feminino dê um passo à frente em termos de participação e popularidade”, prometeu em comunicado o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Dos 32 países participantes, a Europa terá 11 vagas diretas, enquanto a América do Sul terá três, incluindo o Brasil (classificado automaticamente como anfitrião). Concacaf (América do Norte e Central) e África terão quatro seleções cada, a Ásia seis e a Oceania apenas um representante, sendo que os últimos três classificados serão definidos em uma repescagem intercontinental entre dez equipes.

cfe/bde/cb/am