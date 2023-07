Copa do Mundo Feminina: estreia do Brasil faz Globo dobrar audiência no horário

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 12:39 Compartilhe

A Seleção Brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo Feminina de Futebol. A partida foi transmitida pela TV Globo, que viu a sua audiência dobrar nesta faixa de horário.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o duelo em que o Brasil venceu por 4 a 0 as panamenhas registrou 16 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão, que engloba as 15 principais cidades do país, e ainda em outras dez praças). Trata-se de um crescimento de 100% na faixa em comparação às quatro segundas-feiras anteriores.

A partida registrou 14 pontos em São Paulo e 20, no Rio de Janeiro. O crescimento foi respectivamente de 75% e 82% em comparação às quatro segundas anteriores.

O Brasil volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará a seleção da França, às 7h, horário de Brasília. Assim como aconteceu nesta segunda, a partida contra as francesas também terá transmissão da TV Globo.

