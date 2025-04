Copa do Mundo feminina deve ser disputada nos EUA em 2031 e no Reino Unido em 2035

A Copa do Mundo feminina de futebol deve ser disputada nos Estados Unidos em 2031 e no Reino Unido em 2035, candidaturas únicas na disputa, anunciou nesta quinta-feira, 3, o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“O caminho está aberto para que a Copa do Mundo feminina seja disputada em 2031 e 2035 em dois grandes países, duas grandes nações, com o objetivo de promover ainda mais o movimento do futebol feminino”, declarou Infantino na abertura do 49º congresso da Uefa, em Belgrado.

Os países interessados em organizar a competição deveriam apresentar a candidatura “no primeiro trimestre” de 2025, segundo os documentos da Fifa, lembrou Infantino.

“Recebemos uma candidatura para 2031 e um dossiê válido para 2035”, acrescentou.

Quatro anos após o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil, os Estados Unidos receberão a Copa feminina pela terceira vez, após as edições de 1999 e 2003.

Para 2031, a Fifa deseja ampliar o número de seleções de 32, número de participantes em 2023, para 48, similar à expansão que o torneio masculino adotará em 2026, que será disputado também nos Estados Unidos, ao lado do México e Canadá.

Para o Mundial feminino, os Estados Unidos poderiam estabelecer uma associação com “outros membros da Concacaf”, segundo Infantino.

A única candidatura válida para 2035 “vem da Europa, das nações de origem do futebol”, disse o presidente da entidade que comanda o futebol mundial, em referência às ilhas britânicas, às federações de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales.

As sedes dos Mundiais masculinos de 2030 e 2034 também foram definidos de maneira antecipada.

A Copa de 2030 será organizada por Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão as primeiras partidas de suas respectivas seleções. O Mundial de 2034 será disputado na Arábia Saudita.