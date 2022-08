Copa do Mundo do Catar começará um dia antes do planejado, diz fonte

reuters 10/08/2022 - 10:52 Compartilhe

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – A Copa do Mundo no Catar começará um dia antes do previsto se a Fifa concordar com um plano para realizar a cerimônia de abertura e a primeira partida do país anfitrião no domingo, 20 de novembro, disse à Reuters um fonte próxima às discussões.

O plano original era que a cerimônia de abertura ocorresse antes do jogo do Catar em 21 de novembro contra o Equador –o que criou a situação incomum de duas partidas sendo realizadas antes da cerimônia.

Normalmente, a cerimônia acontece antes do pontapé inicial do primeiro jogo do torneio.

A partida do Grupo A entre Senegal e Holanda e a do Grupo B entre Inglaterra e Irã estão programadas para ocorrer antes da cerimônia na segunda-feira.

O plano precisa ser votado pelos chefes das seis confederações regionais da Fifa e pelo presidente Gianni Infantino, mas, apesar do aviso tardio, espera-se que ganhe apoio.

A mudança para uma cerimônia de abertura e jogo em 20 de novembro permitiria que a partida Senegal x Holanda, marcada para 13h locais de 21 de novembro, começasse mais no final do dia. Os jogos do Grupo B daquele dia, que também incluem Estados Unidos x País de Gales, não seriam afetados.

(Reportagem de Simon Evans)