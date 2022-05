Copa do Mundo divulga lista de árbitros e Brasil terá Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio no Catar

Pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 1950, o Brasil terá mais de um árbitro na competição de seleções. Nesta quinta-feira (19), os nomes que estarão no Mundial do Catar foram anunciados. As informações são do GE.

O Brasil terá dois árbitros e cinco auxiliares na Copa do Mundo. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio estão entre os 36 juízes escolhidos pela FIFA para apitar o Mundial. A lista ainda conta com cinco auxiliares brasileiros, entre eles a primeira mulher: Neuza Inês Back.





Além de Neuza, os auxiliares Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon também estarão no Catar. Não haverá nenhum brasileiro entre os 24 árbitros de vídeo escolhidos pela FIFA para a competição.

O Catar terá seis mulheres no corpo de arbitragem. A FIFA escalou as árbitras Stéphanie Frappart (França), Salima Mukansanga (Rwanda) e Yoshimi Yamashita (Japão). Além de Neuza, as outras auxiliares serão Karen Díaz Medina (México) e Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).