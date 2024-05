Copa do Mundo de Tiramisù abre inscrições para jurados amadores

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/05/2024 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – A organização da Copa do Mundo de Tiramisù (TWC), competição realizada anualmente na Itália, abriu inscrições nesta quarta-feira (22) para quem quiser entrar no júri popular que elegerá o melhor doce.

Em 2024, a competição será realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, em Treviso. Serão escolhidos 240 concorrentes amadores do mundo todo, que se enfrentarão nas categorias de receita original e receita criativa.

Enquanto a categoria original prevê os clássicos seis ingredientes (ovos, açúcar, mascarpone, biscoitos de champanhe, café e cacau), a receita criativa poderá contar com três ingredientes a mais, com a possibilidade de substituir o biscoito.

O cronograma prevê um dia inicial, uma semifinal e uma final.

O primeiro dia de julgamento será feito por 100 jurados amadores, que serão substituídos por profissionais das semifinais em diante.

Para participar como jurado, é preciso realizar um teste online sobre o regulamento da competição, a história da sobremesa mais famosa da Itália e a simulação dos casos específicos que podem ocorrer durante as eliminatórias. Serão escolhidos os inscritos que tiverem o melhor desempenho, em ordem cronológica de realização da prova.

A prova online, em italiano, está disponível no site https://tiramisuworldcup.com/giudici/.

O melhor tiramisù será escolhido com base em cinco critérios de julgamento, aprovados pela Academia Italiana de Cozinha: execução técnica, apresentação estética, intensidade do sabor, equilíbrio do prato e sabor e harmonia.

Neste ano haverá seleções internacionais em Toronto, no Canadá, no dia 14 de junho, durante o festival “Taste of Little Italy”, na ITALEA Area, graças à colaboração com o Ministério das Relações Exteriores.

No mesmo final de semana, entre 15 e 16 de junho, a TWC fará seleções internacionais em São Paulo. A capital paulista receberá uma etapa pela segunda vez (a primeira foi em 2023), na loja Eataly.

Os vencedores garantirão um lugar nas semifinais e terão a viagem para Treviso paga para participar da final. Em 2023, a brasileira Patricia Guerra se tornou a primeira estrangeira vencedora da competição. (ANSA).