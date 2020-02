Copa do Mundo de Halterofilismo: Brasil conquista mais 2 medalhas

O Brasil somou mais duas medalhas nesta quinta (6) na etapa de Abuja (Nigéria) da Copa do Mundo de Halterofilismo paralímpico.

Na categoria até 80kg, Ailton Souza ficou com o bronze após erguer 189kg. A medalha de ouro ficou com o egípcio Mohamed Elelfat, que levantou 211 kg, enquanto o nigeriano Ikechukwu Obichukwu garantiu a prata com a marca de 200kg.

Já na categoria até 73kg Mariana D’Andrea garantiu a terceira posição com a marca de 124kg. A medalha de ouro ficou com a nigeriana Paulina Okpala, que ergueu 132kg, enquanto a prata foi garantida pela egípcia Amal Mahmoud, com a marca de 125kg.

Etapa de Abuja

A Copa do Mundo de Halterofilismo é organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) e as marcas obtidas nesta competição são validadas no ranking para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Ao todo, participam 183 levantadores de 21 países. O Brasil conta com oito atletas na Nigéria: Ailton Souza (até 80kg), Bruno Carra (até 54kg), Evanio Rodrigues (até 88kg), João Maria Júnior (até 49kg), Lara Lima (até 41kg), Mariana D’Andrea (até 73kg), Mateus de Assis (até 107kg) e Tayana Medeiros (até 86kg).