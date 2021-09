Copa do Mundo de futsal, Brasileirão, NFL… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira Confira os horários das transmissões de jogos como Brasil x Vietnã, Raiders x Ravens, Sport x Internacional, San Lorenzo x Racing e Everton x Burnley

A segunda-feira esportiva encerra a rodada de diversos campeonatos pelo mundo, além do Monday Night Football na NFL e a Seleção Brasileira de futsal em quadra pela Copa do Mundo da modalidade. Também acontecem jogos de volêi, basquete e baseball ao longo do dia para encher a agenda.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA DO MUNDO DE FUTSAL

12h – Panamá x República Tcheca

Onde assistir: Youtube da FIFA

12h -Marrocos x Ilhas Salomão

Onde assistir: Youtube da FIFA

14h – Brasil x Vietnã

Onde assistir: Globo e SporTV

14h – Tailândia x Portugal

Onde assistir: Youtube da FIFA

BRASILEIRÃO

​20h – Sport x Internacional

Onde assistir: SporTV (menos PE) e Premiere

NFL

​21h20 – Raiders x Ravens

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO INGLÊS

16h – Everton x Burnley

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO ESPANHOL

15h – Getafe x Elche

Onde assistir: Star Plus

17h – Granada x Real Betis

Onde assistir: Star Plus

CAMPEONATO ITALIANO

​15h45 – Bologna x Verona

Onde assistir: Star Plus







CAMPEONATO ARGENTINO

18h45 – San Lorenzo x Racing

Onde assistir: Fox Sports

MLB

22h30 – San Francisco Giants x San Diego Padres

Onde assistir: Fox Sports

EUROPEU DE VOLÊI

11h – Eslovênia x Croácia

Onde assistir: ESPN

14h – França x República Tcheca

Onde assistir: ESPN

PAULISTA DE BASQUETE

18h – Bauru x São Paulo

Onde assistir: Bandsports

