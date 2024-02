Copa do Mundo de 2026 terá abertura no México e final em Nova Jersey

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 21:46 Para compartilhar:

A Fifa anunciou, neste domingo, o calendário da Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Será a primeira vez sede tripla na história dos mundiais. O torneio vai acontecer entre 11 de junho e 19 de julho. A Fifa considera que serão três jogos inaugurais, porém, dois deles ocorrem depois do primeiro.

O estádio Azteca, na Cidade do México, vai sediar a abertura dia 11 de junho de 2026. O local tem capacidade para 83.264 espectadores. É considerado a casa da seleção mexicana, além de sediar jogos do América. Foram lá as finais das copas de 1970 e 1986, vencidas por Brasil e Argentina, respectivamente. A Cidade do México terá, ao todo, três jogos. Monterrey também conta com três partidas, enquanto Guadalajara terá quatro.

Já a final será em Nova Jersey no MetLife Stadium, em 19 de julho de 2026. O local tem capacidade para 82.500 pessoas. É a casa do New York Jets e do New York Giants, da NFL. O Hard Rock Stadium, em Miami, será local da disputa de terceiro lugar. O espaço comporta 65.326 torcedores. O Miami Dolphis, da NFL, manda seus jogos lá.

OUTRAS ABERTURAS

No Canadá, o estádio BMO Field, em Toronto, vai sediar o primeiro jogo no país, um dia depois do começo da Copa. A capacidade é pequena, comparado com o Azteca. Há espaço para 30.991 torcedores. O local foi uma força da seleção canadense que se classificou para a Copa de 2022. Ao todo, serão 10 partidas no Canadá, cinco em Toronto e cinco em Vancouver, no BC Place Stadium.

Os Estados Unidos são o país com mais cidades-sede entre os três. A abertura no país será no SoFI Stadium, em Los Angeles, também em 12 de junho. O local tem capacidade para 70.240 torcedores e é a casa dos Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, ambos da NFL. O estádio vai sediar cinco jogos da Copa do Mundo. San Francisco, Houston, Dallas, Atlanta, Boston, Philadelphia, e Nova York/Nova Jersey também vão sediar cinco partidas cada. Seattle, Kansas City e Miami terão quatro cada.

Assim como em 1994, quando a Copa aconteceu nos Estados Unidos, o torneio será no verão do hemisfério norte. Na época, o forte calor castigou os jogadores. Entretanto, agora, os estádios dispõem de tecnologia que vai garantir a climatização em caso de forte calor.

ESTÁDIO DE FINAL

O estádio Azteca já sediou duas finais de Copa do Mundo, nas duas vezes que o México foi país-sede. Em 1970, o lendário time do Brasil conquistou o tricampeonato ao bater a Itália por 4 a 1. Já em 1986, os argentinos, guiados por Maradona, aplicaram 3 a 2 na Alemanha e foram bicampeões.

Veja a lista de estádios e cidades-sede da Copa do Mundo de 2026:

EUA

Seattle – Lumen Field

San Francisco – Levi’s Stadium

Los Angeles – SoFI Stadium

Kansas City – Arrowhead Stadium

Dallas – AT&T Stadium

Houston – NGR Stadium





Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

Boston – Gillette Stadium

Philadelphia – Lincoln Financial Fiel

Nova York/Nova Jersey – MetLife Stadium

Miami – Hard Rock Stadium

México

Monterrey – BBVA Bancomer Stadium

Cidade do México – Azteca

Guadalajara – Akron Estádio Central

Canadá

Toronto – BMO Field

Vancouver – BC Place Stadium





Distribuição das vagas por confederação:

Ásia (AFC) – 8 vagas diretas e 1 para repescagem

África (CAF) – 9 vagas diretas e 1 para repescagem

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) – 6 vagas diretas e 2 para repescagem

América do Sul (Conmebol) – 6 vagas diretas e 1 para repescagem

Oceania (OFC) – 1 vaga e 1 para repescagem

Europa (Uefa) – 16 vagas diretas

