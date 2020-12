Copa do Mundo de 2022: Fifa sorteia grupos das Eliminatórias Europeias

A Fifa sorteou nesta segunda-feira os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar. Em evento que aconteceu na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, as 55 seleções filiadas à Uefa conheceram seus adversários. Apenas 13 europeus estarão no Mundial.

As seleções do Velho Continente foram divididas em dez grupos, sendo cinco grupos de cinco times e cinco de seis times. Todas as confederações se enfrentarão duas vezes (em casa e fora) no período entre março e novembro de 2021. O primeiro colocado de cada chave garante vaga no Mundial. Veja abaixo todos os grupos.

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão;

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo;

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia;

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina e Cazaquistão;

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Bielorrússia e Estônia;

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroé e Moldávia;

Grupo G: Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar;

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta;

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino;

Grupo J: Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein.

França, Itália, Espanha e Bélgica, que farão as semifinais da Liga das Nações em 2021 (o chamado Final Four) ficaram nos grupos com cinco equipes para poderem disputar a reta final da competição. Os jogos serão disputados no início de outubro, no País da Bota.

REPESCAGEM

​Além dos dez classificados diretos pela fase de grupos, mais três seleções também representarão o continente europeu na Copa do Mundo. A regra da repescagem determina que os dez segundos colocados somar-se-ão ao dois melhores classificados da Liga das Nações que não tiverem garantido a ida para o Mundial. As 12 seleções serão divididas em três potes, onde farão jogos eliminatórios em partida única para determinar os outros três classificados.

