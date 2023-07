Copa do Mundo: China derrota Haiti de forma dramática pelo Grupo D

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 28/07/2023 - 10:13 Compartilhe

A China alcançou uma dramática vitória de 1 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (28) no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, pelo Grupo D da Copa do Mundo de futebol feminino. O triunfo deixou a equipe asiática na 3ª posição da classificação com 3 pontos, mesma pontuação da vice-líder Dinamarca. A líder é a Inglaterra, com 6 pontos. As haitianas são as lanternas sem ponto algum.

China PR picks up all three points! #BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 28, 2023

O primeiro tempo da partida foi de baixo nível técnico, com as equipes errando muitos passes. Assim, o lance mais importante da partida foi a expulsão da chinesa Rui Zhang, que deu uma entrada criminosa no joelho de Jeudy aos 28 minutos. Inicialmente a árbitra deu cartão amarelo, mas o VAR (arbitragem de vídeo) pediu para o lance ser revisto e o cartão vermelho foi dado.

Apesar da desvantagem numérica a China não abdicou do jogo e chegou ao gol da vitória aos 28 minutos do segundo tempo em gol em cobrança de pênalti de Shuang Wang. Aos 46 minutos a árbitra assinalou penalidade máxima para o Haiti, mas o VAR sugeriu a revisão do lance e ela voltou atrás em sua decisão inicial. A partir daí as chinesas souberam sofrer para saírem de campo com uma dramática vitória.

