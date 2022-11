Copa do Mundo 2022: Saiba quais são as seleções já convocadas

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 08/11/2022 - 13:24 Compartilhe

Faltando menos de três semanas para o início da Copa do Mundo, apenas cinco seleções divulgaram seus representantes no Catar: Austrália, Brasil, Costa Rica, Dinamarca e Japão.

Com os campeonatos europeus em andamento, diversos treinadores optaram por usar ao máximo o prazo dado pela FIFA para enviar os 26 nomes que disputarão o torneio de seleções.

O prazo dado pela FIFA para o envio dos nomes é o dia 14 de novembro, seis dias antes do início da Copa do Mundo do Catar.

Confira as convocações anunciadas e as datas selecionadas por outras equipes para a lista final:

Grupo A:

Catar: não divulgado

não divulgado Equador: não divulgado

não divulgado Holanda: 11 de novembro

11 de novembro Senegal: não divulgado

Grupo B:

Inglaterra: 10 de novembro

10 de novembro Irã: não divulgado

não divulgado Estados Unidos: 9 de novembro

9 de novembro País de Gales: 9 de novembro

Grupo C:

Arábia Saudita: não divulgado

não divulgado Argentina : não divulgado

não divulgado México: não divulgado

não divulgado Polônia: 10 de novembro

Grupo D:

Austrália

GOLEIROS: Mat Ryan (Copenhaguen), Andrew Redmayne (Sydney FC) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners);

Mat Ryan (Copenhaguen), Andrew Redmayne (Sydney FC) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners); DEFENSORES: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Harry Souttar (Stoke City), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Joel King (Odense), Kye Rowles (Heart of Midlothian) e Thomas Deng (Albirex Niigata);

Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Harry Souttar (Stoke City), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Joel King (Odense), Kye Rowles (Heart of Midlothian) e Thomas Deng (Albirex Niigata); MEIAS: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Riley McGree (Middlesbrough), Cameron Devlin (Heart of Midlothian) e Keanu Baccus (St Mirren);

Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Riley McGree (Middlesbrough), Cameron Devlin (Heart of Midlothian) e Keanu Baccus (St Mirren); ATACANTES: Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Cádiz), Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Martin Boyle ( Hibernian FC), Craig Goodwin (Adelaide United), Garang Kuol (Central Coast Mariners) e Jason Cummings (Central Coast Mariners).

Dinamarca: *Até o momento, a Dinamarca divulgou apenas 21 nomes, os outros cinco serão divulgados após a paralização dos campeonatos europeus;

*Até o momento, a Dinamarca divulgou apenas 21 nomes, os outros cinco serão divulgados após a paralização dos campeonatos europeus; GOLEIROS: Kasper Schmeichel (Nice) e Oliver Christensen (Hertha Berlin);

Kasper Schmeichel (Nice) e Oliver Christensen (Hertha Berlin); DEFENSORES: Simon Kjaer (Milan), Andreas Christensen (Barcelona), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelson (Galatasaray), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United) e Daniel Wass (Brøndby IF);

Simon Kjaer (Milan), Andreas Christensen (Barcelona), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelson (Galatasaray), Joakim Maehle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United) e Daniel Wass (Brøndby IF); MEIAS: Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Sevilla) e Mathias Jensen (Brentford);

Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Sevilla) e Mathias Jensen (Brentford); ATACANTES: Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Martin Braithwaite (Espanyol), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Cornelius (FC Copenhagen), Kasper Dolberg (Sevilla) e Jonas Wind (Wolfsburg).

França: 9 de novembro

9 de novembro Tunísia: não divulgado

Grupo E:

Costa Rica

GOLEIROS: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Lugo);

Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano) e Patrick Sequeira (Lugo); DEFENSORES: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Colorado Rapids), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake) e Ronald Matarrita (Cincinnati);

Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Colorado Rapids), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake) e Ronald Matarrita (Cincinnati); MEIAS : Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest) e Bryan Ruiz (Alajuelense);

: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest) e Bryan Ruiz (Alajuelense); ATACANTES: Joel Campbell (León)Anthony Contreras (Herediano) e Johan Venegas (Alajuelense).

Japão

GOLEIROS: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Strasbourg) e Daniel Schmidt (Sint-Truidense);

Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Strasbourg) e Daniel Schmidt (Sint-Truidense); DEFENSORES: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale) e Hiroki Ito (Stuttgart);

Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale) e Hiroki Ito (Stuttgart); MEIAS: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganés), Takefusa Kubo (Real Sociedad) e Ritsu Doan (Freiburg);

Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganés), Takefusa Kubo (Real Sociedad) e Ritsu Doan (Freiburg); ATACANTES: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum) e Ayase Ueda (Cercle Brugge).

Espanha: 11 de novembro

11 de novembro Alemanha: 10 de novembro

Grupo F:

Bélgica: não divulgado

não divulgado Canadá: não divulgado

não divulgado Croácia: 9 de novembro

9 de novembro Marrocos: não divulgado

Grupo G:

Brasil

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); DEFENSORES: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Bremer (Juventus);

Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Bremer (Juventus); MEIAS: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham);

Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham); ATACANTES: Neymar Jr. (PSG), Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesus (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Pedro (Flamengo).

Sérvia: não divulgado

não divulgado Suíça: 9 de novembro

9 de novembro Camarões: não divulgado

Grupo H:

Coreia do Sul: 12 de novembro

12 de novembro Gana: não divulgado

não divulgado Portugal: 10 de novembro

10 de novembro Uruguai: não divulgado

