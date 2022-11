Copa do Mundo 2022: França anuncia jogadores que vão disputar o Mundial no Catar

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 09/11/2022 - 16:50 Compartilhe

Atual campeã mundial, a França divulgou, nesta quarta-feira (09), os 25 jogadores vão disputar a Copa do Mundo do Catar. Diferentemente de outros treinadores, o técnico Didier Deschamps optou por levar menos atletas do que o número permitido – 26.

Peças importantes na conquista de 2018, Paul Pogba, da Juventus, e N’Golo Kanté, do Chelsea, não vão disputar a Copa deste ano. Os dois jogadores estão lesionados e só devem retornar aos gramados em 2023.

Confira os nomes que vão ao Mundial:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham) e Steve Mandanda (Rennes);

Defensores: Raphael Varane (Manchester United), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Milan), Lucas Hernandéz (Bayern de Munique) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique);

Meias: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha), Jordan Veretout (Olympique de Marselha) e Adrien Rabiot (Juventus);

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Ousmane Dembélé (Barcelona) e Christopher Nkunku (RB Leipzig).

