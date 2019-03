Copa do Catar com 48 seleções daria US$ 300-400 milhões a mais em lucros

Uma Copa do Mundo do Catar-2022 com 48 seleções no lugar de 32 geraria “entre 300 e 400 milhões de dólares em receita adicional”, dise nesta terça-feira uma fonte que teve acesso a um estudo de viabilidade elaborado pela Fifa.

O organismo já oficializou a ampliação de 32 a 48 seleções para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada por Estados Unidos, Canadá e México, mas não para Catar-2022.

Mas o presidente da Fifa, Gianni Infantino, advoga firmemente pela ampliação para 48 participantes já a partir da próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada daqui a três anos no Catar, apesar dos problemas geopolíticos derivados da ruptura das relações diplomáticas deste Emirado com vários de seus países vizinhos.

Infantino espera aprovar a mudança na reunião do Conselho da Fifa, que será realizado nesta sexta-feira em Miami. Para alcançar o objetivo, a Fifa encomendou um estudo de viabilidade que concluiu que a ampliação era possível.

O estudo afirma que um aumento na dimensão da Copa do Mundo geraria “entre 300 e 400 milhões de dólares de receita adicional”, segundo uma fonte questionada pela AFP, que teve acesso às conclusões do relatório.

Segundo o estudo, a Fifa receberia 120 milhões de dólares a mais em direitos televisivos, 150 milhões em direitos de comercialização e 90 milhões em emissão de ingressos.

A Copa do Mundo é a principal fonte de receita da Fifa. A Copa da Rússia-2018 permitiu à entidade que rege o futebol registrar no período de 2015-2018 um volume de negócios de 6.4 bilhões de dólares, números superiores às previsões.

Para passar de 64 jogos em um formato com 32 seleções a 80 jogos com 48 equipes, algumas partidas terão que ser disputadas fora do Catar.

“Nenhum país é favorito”, declarou a fonte. “Cinco países podem se apresentar (para sediar jogos): Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos”.

Mas “qualquer decisão de incluir possíveis países-sede requer o aval do Catar”, lembrou o estudo de viabilidade.

Devido à situação geopolítica “na região e o bloqueio atual imposto por Bahrein, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos ao Catar, a participação destes países implica a retirada deste bloqueio, em particular a retirada das restrições ao movimento de pessoas mercadorias”, concluiu o estudo.

