Copa do Brasil, Série B, Eurocopa Feminina… Onde assistir aos eventos esportivos desta quinta-feira Quatro times entram em campo no torneio eliminatório em busca de duas vagas

A agenda desta quinta-feira será movimentada por mais duas partidas da Copa do Brasil. Palmeiras, São Paulo, Botafogo e América-MG brigam por mais duas vagas nas quartas de final da competição. Na Série B, Operário e Sport entram em campo. No Velho Continente, duas partidas movimentam a Eurocopa Feminina. Veja onde assistir aos eventos esportivos do dia:

+ Allan Jesus rebate questionamentos de Casimiro sobre Luva de Pedreiro



Copa do Brasil

20h – Palmeiras x São Paulo

Onde assistir: Amazon Prime Video

21h – Botafogo x América-MG

Onde assistir: SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

18h30 – Operário-PR x Sport Recife

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Após deixar a Globo, Casagrande é anunciado como reforço de portal



Eurocopa Feminina

13h – Itália x Islândia

Onde assistir: Star+

16h – França x Bélgica

Onde assistir: ESPN

Campeonato Brasileiro Sub-20

16h – Cruzeiro x América-MG

Onde assistir: SporTV

+ Ex-jogador do São Paulo dispara sobre Daniel Alves: ‘Por onde passa não deixa saudade’



Circuito Mundial de Surfe

3h – Etapa de Jeffreys Bay

Onde assistir: SporTV 3

Ciclismo – Tour de France

10h – Etapa 12 – Briançon a Alpe d-Huez

Onde assistir: ESPN 2

MLB

20h – Los Angeles Dodgers x Saint Louis Cardinals

Onde assistir: ESPN 2

E MAIS: