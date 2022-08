Copa do Brasil, Série B, Brasileirão Sub-20… Onde assistir aos eventos esportivos desta quinta

Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 2:00 Compartilhe

Após os três classificados desta quarta-feira, a Copa do Brasil conhecerá o último semifinalista nesta quinta, que sai da partida entre América-MG e São Paulo. Dois jogos movimentam o dia na Série B, enquanto um Palmeiras e Vasco se enfrentam no Brasileirão Sub-20. Veja onde assistir às partidas do dia.

+ CBF deve firmar novo contrato milionário para direitos de transmissão da Copa do Brasil



Copa do Brasil

21h – América-MG x São Paulo

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brasileirão – Série B

20h – CSA x Vasco

Onde assistir: Premiere

21h30 – Tombense x Sport

Onde assistir: Premiere

+ Zinho revela profecia da mãe sobre Seleção Brasileira e chora ao lembrar de sua morte: ‘Parou de sofrer’



Brasileirão Sub-20

15h – Palmeiras x Vasco

Onde assistir: SporTV

Campeonato Paulista de Futebol Feminino

17h – Corinthians x Portuguesa

Onde assistir: SporTV

Circuito Mundial de Surfe

14h – Etapa de Teahupoo

Onde assistir: SporTV 3

+ Mauro Cezar ironiza absolvições de Gabigol e Arrascaeta no Flamengo: ‘Surpresa de zero pessoas’

E MAIS:

E MAIS: