Copa do Brasil: Raniel marca e Vasco derrota Ferroviária para avançar

Graças a um gol do atacante Raniel, o Vasco superou a Ferroviária por 1 a 0, nesta quarta-feira (2) no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Cruzmaltino enfrenta agora na competição a Juazeirense.

O gol da vitória do Vasco foi obra da dupla artilheira da equipe. Aos 23 minutos do primeiro tempo o meio-campista Nenê cruzou com perfeição para Raniel, que não perdoou.

Quem também avançou jogando fora de casa foi o Paysandu, que, no Zerão, em Macapá, bateu o Trem por 3 a 0. O Papão, que triunfou com gols de Genílson, Mikael e Dioguinho, pega o CSA.

O PAPÃO ESTÁ NA #SegundaFase! Em vitória por 3️⃣ a 0️⃣, o @Paysandu conquistou a classificação! : Jorge Luís Totti/Paysandu#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/43R2Htnn2S — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) March 3, 2022

Outros resultados da Copa do Brasil

Grêmio Anápolis x Juazeirense

Costa Rica-MS 0 x 3 ABC

Rio Branco-AC 0 x 0 Vila Nova

Portuguesa-RJ 1 x 0 CRB

