Copa do Brasil: Polícia registra confusões e brigas entre torcedores

Agência Brasil
10/11/2024 - 20:34

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou, neste domingo (10), ocorrências envolvendo torcedores de Atlético-MG e Flamengo, tanto nas imediações da Arena MRV, em Belo Horizonte, como em vias da capital mineira e da região, em decorrência da final da Copa do Brasil. Em campo, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e conquistou o título.

De acordo com a PM, em contato com a Agência Brasil, seis torcedores do Galo foram detidos ao tentarem entrar na arena sem pagar ingressos, cerca de uma hora antes de a bola rolar. Um deles, de 24 anos, teria relatado que pulou a catraca alegando que a entrada estava cara (no portão 13, setor que o suspeito quis invadir, o bilhete inteiro custava R$ 830,00).

Outro tumulto, segundo a corporação, foi registrado próximo à entrada da torcida do Flamengo, no setor de bares, por volta das 17h30 (horário de Brasília), já durante a etapa final da partida, envolvendo duas pessoas que se agrediram. Conforme a PM, foi necessário usar gás lacrimogênio na intervenção. Um dos detidos apresentou sangramento no nariz e escoriações nas costas.

A entrada de torcedores rubro-negros à Arena MRV teve relatos de atraso na abertura dos portões, sob argumento de falha no sistema que identificava os bilhetes. Também houve tentativa de invasão. A utilização de gás de pimenta, por parte dos policiais, na tentativa de dispersar a confusão, chegou a afetar quem já estava dentro do estádio.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, houve confronto entre torcedores de Flamengo e Atlético em Ribeirão das Neves (MG), região metropolitana de Belo Horizonte, episódio no qual uma pessoa foi atingida por uma tesoura. Segundo a PM, por volta das 11h, um veículo com três rubro-negros foi cercado por seis alvinegros na Avenida Dionísio Gomes, no bairro Veneza. Por conta da briga, dois indivíduos (um de 27 e outro de 28 anos, este último perfurado na axila) foram levados para o Hospital Municipal São Judas Tadeu.

Já pelas redes sociais, internautas relataram um duelo entre flamenguistas e atleticanos na Avenida Pedro I, na região de Venda Nova, na capital mineira. As imagens mostram o arremesso de pedras e uso de sinalizadores, o que assustou motoristas que trafegavam pela via. Nenhum dos envolvidos foi encontrado quando os policiais chegaram ao local.