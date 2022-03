Copa do Brasil, NBA, Copa do Rei… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja horários das transmissões de eventos como Globo x Internacional, LA Lakers x LA Clippers, Real Betis x Rayo Vallecano e muito mais!

A agenda esportiva de quinta-feira traz a Copa do Brasil com mais jogos da primeira fase do torneio. A NBA também entra em cena com LeBron James e o Los Angeles Lakers e o destaque da temporada Ja Morant, do Grizzlies.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA DO BRASIL

19h – União-MT x Atlético-GO

Onde assistir: SporTV

21h30 – Globo x Internacional

Onde assistir: SporTV

COPA DA INGLATERRA

17h15 – Everton x Boreham Wood

Onde assistir: ESPN 4

​

​COPA DO REI

17h – Real Betis x Rayo Vallecano

Onde assistir: ESPN 2

​

​NBA

21h30 – Celtics x Grizzlies

Onde assistir: SporTV 3 e Youtube

00h – Lakers x Clippers

Onde assistir: Band, SporTV 2 e Youtube da TNT

​

​NHL

23h – Knights x Bruins

Onde assistir: ESPN 2

