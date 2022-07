Copa do Brasil: Flamengo pressiona, mas Athletico-PR segura empate

O primeiro jogo entre Flamengo e Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, terminou sem gols. Nesta quarta-feira (27), o Rubro-Negro carioca pressionou durante os 90 minutos, mas esbarrou na boa marcação do Furacão, que segurou o empate por 0 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro.







O reencontro será no próximo dia 17 de agosto, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30 (horário de Brasília). Em caso de novo empate, a decisão da vaga às semifinais será nos pênaltis.

A etapa inicial foi de total domínio do Flamengo. Nos primeiros 20 minutos, o goleiro Bento foi obrigado a trabalhar três vezes, salvando, em uma delas, um desvio de calcanhar perigoso de Pedro. Aos 30, o também atacante Gabriel teve a oportunidade, livre na área, após cruzamento do volante João Gomes, mas chutou por cima. Todo recuado, o Athletico finalizou pela primeira vez aos 45 minutos, com o volante Fernandinho, que mandou sobre a meta do goleiro Santos.

O Flamengo manteve a postura na segunda etapa. Aos quatro minutos, o meia Giorgian de Arrascaeta cobrou escanteio e Pedro cabeceou na trave. No minuto seguinte, foi a vez do uruguaio escorar com perigo, rente ao gol de Bento. Aos 21, Gabriel teve uma finalização salva em cima da linha pelo lateral Khellven. Quatro minutos depois, o camisa 9 mandou no travessão, para desespero dos mais de 65 mil torcedores presentes no Maracanã.

Satisfeito com o empate, o Furacão ainda assustou no fim, em lances de bola parada, com o zagueiro Matheus Felipe e o volante Erick, mas sem mexer no placar. Nos acréscimos, o time da casa perdeu o zagueiro David Luiz, expulso.

Antes de pensar novamente na Copa do Brasil, Flamengo e Athletico mudam as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (30), às 20h30, o Rubro-Negro carioca recebe o Atlético-GO no Maracanã. No domingo (31), às 16h, o Furacão enfrenta o São Paulo na Arena da Baixada. As partidas abrem o segundo turno da competição.