Copa do Brasil: Flamengo estreia no torneio para completar ‘álbum’ da atual geração e mira topo nacional Rubro-Negro visita o Coritiba pela partida de ida da terceira fase da competição, a única que resta no cenário nacional para a era de triunfos do elenco liderado por Gabigol & Cia.

Nem com Jorge Jesus, nem com Rogério Ceni. No âmbito nacional, a Copa do Brasil é uma conquista que está pendente para a atual geração histórica do Flamengo, que iniciará a sua trajetória na edição 2021 do torneio nesta quinta-feira, em duelo diante do Coritiba, às 19h, no Estádio Couto Pereira e pela ida da terceira fase. O LANCE! transmite o duelo em Tempo Real.

Desde 2019, o Flamengo tem empilhado taças (nove, ao todo) e se consolidado como uma potência no continente. Mesmo assim, nas duas últimas edições da Copa do Brasil, o Rubro-Negro desapontou: caiu nas quartas nas duas oportunidades anteriores, para Athletico-PR e São Paulo, respectivamente.

O Fla não chega à decisão da Copa do Brasil desde 2017, quando foi vice para o Cruzeiro, em sua melhor campanha no torneio depois que triunfou pela última vez, em 2013, no tricampeonato – os outros títulos foram em 1990 e 2006.

Dá para afirmar que o Flamengo está entalado quanto à Copa do Brasil e ciente de que, pela força do elenco, pode levantar a taça este ano e completar definitivamente o “álbum” de conquistas no território nacional, uma vez que Carioca, Brasileiro e Supercopa do Brasil já viraram até figurinhas repetidas para o atual plantel.

A BUSCA PELO TOPO NACIONAL

Título da Supercopa do Brasil de 2021 foi o 14º expressivo do clube em relação a conquistas nacionais (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Por falar na Supercopa do Brasil, após conquistar a mais recente, em abril, o Rubro-Negro chegou a 14 títulos nacionais expressivos (oito Brasileiros, três Copas do Brasil, duas Supercopas e uma Copa dos Campeões).

De quebra, o hipotético e almejado título da Copa do Brasil pode facilitar o Flamengo a alcançar o topo em relação ao ranking de troféus nacionais. Quem lidera, atualmente, é o Palmeiras, que acumula 15 taças no país: dez Brasileiros, quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões.

O TIME QUE DEVE IR A CAMPO

Para o pontapé inicial na Copa do Brasil, o Flamengo vai à capital paranaense repleto de desfalques (veja mais aqui). Inclusive o técnico Rogério Ceni, com Covid-19, não estará à frente do time, que será comandado por Maurício Souza e deve ter os seguintes titulares: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro (Michael) e Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz (Gabigol).

