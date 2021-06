Copa do Brasil, Eliminatórias… saiba onde assistir aos jogos de terça-feira O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

A terça-feira (8) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o 4 de julho-PI, no Morumbi, às 19h (horário de Brasília). Na partida de ida, na semana passada, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 no Piauí e agora busca se classificar.

Mais tarde, a Seleção Brasileira entra em campo, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

13h – Polônia x Islândia

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

14h – Sérvia x Brasil

Amistoso Olímpico

Onde assistir: Globo e SporTV

15h – Hungria x Irlanda

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h15 – República Tcheca x Albânia

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 – Espanha x Lituânia

Amistoso Internacional

Onde assistir: Space e Estádio TNT Sports

16h10 – França x Bulgária

Amistoso Internacional

Onde assistir: TNT, TikTok e Estádio TNT Sports

16h30 – Santos x Cianorte

Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV

18h – Equador x Peru

Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir: SporTV 2

19h – São Paulo x 4 de Julho-PI

Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV

19h30 – Venezuela x Uruguai

Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir: SporTV 3

20h – Colômbia x Argentina

Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir: SporTV 2

21h30 – Paraguai x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir: SporTV

22h30 – Chile x Bolívia

Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir: SporTV 2

