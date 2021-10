Copa do Brasil, Champions League, Brasileirão, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quarta-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como Manchester United x Atalanta, Barcelona x Dynamo Kiev, Knicks x Celtics e muito mais!

A agenda esportiva de quarta-feira reserva muita emoção para o fã do esporte. A Champions League volta a cena com Cristiano Ronaldo em campo, além do Palmeiras no Brasileirão e a tão aguardada semifinais da Copa do Brasil 2021.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA DO BRASIL

21h30 – Athletico-PR x Flamengo

Onde assistir: Globo e SporTV

21h30 – Atlético-MG x Fortaleza

Onde assistir: Globo (MG e CE) e SporTV 2

CHAMPIONS LEAGUE

13h45 – Barcelona x Dynamo Kiev

Onde assistir: TNT

13h45 – RB Salzburg x Wolfsburg

Onde assistir: Space

16h – Manchester United x Atalanta

Onde assistir: TNT

16h – Benfica x Bayern de Munique

Onde assistir: Space

16h – Zenit x Juventus

Onde assistir: HBO Max

16h – Chelsea x Malmo

Onde assistir: HBO Max

16h – Lille x Sevilla

Onde assistir: HBO Max

16h – Young Boys x Villarreal

Onde assistir: HBO Max

​

​BRASILEIRÃO

​19h – Ceará x Palmeiras

Onde assistir: TNT (menos CE) e Premiere

​

​NBA

​20h30 – Knicks x Celtics

Onde assistir: ESPN







23h – Suns x Nuggets

Onde assistir: ESPN

​

​SÉRIE B

​20h30 – Botafogo x Brusque

Onde assistir: Premiere

MLB (FINAIS)

18h – Red Sox x Astros

Onde assistir: ESPN 2

21h – Dodgers x Braves

Onde assistir: ESPN 2

BRASILEIRÃO SUB-20

17h – Vasco x Flamengo

Onde assistir: SporTV

​

​CAMPEONATO ARGENTINO

​16h45 – San Lorenzo x Lanús

Onde assistir: ESPN

21h15 – Boca Juniors x Godoy Cruz

Onde assistir: Fox Sports

EUROPA LEAGUE

11h30 – Spartal Moscou x Leicester

Onde assistir: Fox Sports

​

​AFC CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL)

​07h – Ulsan Hyundai x Pohang

Onde assistir: ESPN

PAULISTA DE BASQUETE (FINAIS)

18h – São Paulo x Franca

Onde assistir: Bandsports

