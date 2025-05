Copa do Brasil: Botafogo goleia e encaminha classificação para oitavas

O Botafogo goleou o Capital por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (30) no estádio Nilton Santos, e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Graças a este resultado, o Alvinegro conquista a vaga na próxima fase da competição mesmo com um revés por três gols de diferença na volta, que será disputada no dia 22 de maio.

FIIIIIIIIIIM DE JOGO! Botafogo estreia na Copa do Brasil com vitória por 4 a 0 sobre o Capital-DF. Gols foram marcados por Alex Telles, Igor Jesus, Artur e Rwan. VAAAAAAAAMOS! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/r1Apvik9QZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 1, 2025

A equipe comandada pelo técnico Renato Paiva não encontrou dificuldades diante de um adversário inferior tecnicamente. Assim, abriu o marcador ainda antes do intervalo, logo aos 11 minutos do primeiro tempo com o lateral Alex Telles em cobrança de pênalti.

Após o intervalo o Botafogo continuou soberano na partida e ampliou aos 28 minutos em nova cobrança da marca penal, mas desta vez do atacante Igor Jesus. O terceiro saiu dois minutos depois, graças a cabeçada do atacante Arthur. Aos 44 minutos Rwan Cruz aproveitou bola que sobrou após bate e bate na área para dar números finais ao marcador.

Vitória simples

Outra equipe a entrar em ação nesta quarta-feira pela Copa do Brasil foi o Palmeiras. Jogando no Castelão, o Verdão contou com um gol do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez para superar o Ceará pelo placar de 1 a 0.

VANTAGEM ALVIVERDE NA COPA DO BRASIL! Vitória importantíssima na busca pela classificação! AGORA É NA NOSSA CASA, FAMÍLIA! Ceará 0x1 Palmeiras

⚽ Gustavo Gómez pic.twitter.com/nCTapVo8Li — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 1, 2025

Outros resultados:

Paysandu 0 x 1 Bahia

Novorizontino 0 x 1 Corinthians

CSA 3 x 2 Grêmio