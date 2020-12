Copa do BR: São Paulo segue preparação para pegar o Grêmio Equipe voltou ao CT na manhã deste domingo visando ao confronto contra o Tricolor Gaúcho, pela semifinal da competição; veja provável escalação para o jogo

Assim como no sábado, o elenco do São Paulo voltou ao CT na manhã deste domingo, sob o forte calor da capital paulista. A preparação continua para o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que será disputada nesta quarta-feira, contra o Grêmio.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, foi possível ver o técnico Fernando Diniz comandando o treino junto dos jogadores, como Juanfran, Vitor Bueno, Tiago Volpi, Hernanes, Brenner, Bruno Alves, Luan, Igor Gomes e Daniel Alves.

Ainda não se sabe se o treinador poderá contar com um dos artilheiros da temporada, o atacante Luciano. Ele saiu machucado do clássico contra o Corinthians, no último final de semana. Na quarta-feira, Tchê Tchê foi o escolhido para substituí-lo na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro.

CT da Barra Funda Domingão de muito trabalho! #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/6Ti0ZL81nw — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 20, 2020

Sem nenhum outro desfalque, a provável escalação do Tricolor deve ser: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner.

O São Paulo visita o Grêmio nesta quarta, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na outra quarta, dia 30, o jogo da volta acontece no Morumbi. O time volta aos treinos na manhã desta segunda-feira.

