Copa de 2026 terá abertura no México e final nos EUA

A Copa do Mundo de 2026 será inaugurada no estádio Azteca da Cidade do México e terminará com a final no MetLife Stadium de East Rutherford (Nova Jersey), nos arredores de Nova York.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou o calendário do torneio em um programa de televisão transmitido no site da entidade neste domingo (4).

A cerimônia de abertura, com participação da seleção do México, será no dia 11 de junho no estádio Azteca e a final no dia 10 de julho no MetLife Stadium.

A escolha do local, casa do New York Jets e do New York Giants da NFL, foi uma surpresa, já que a maioria dos prognósticos apontavam o AT&T Stadium de Dallas (Texas).

Os responsáveis pela candidatura de Nova York/Nova Jersey ressaltaram a experiência e infraestrutura da região para sediar grandes eventos internacionais, bem como suas redes de transporte e um melhor fuso horário para os torcedores europeus.

O MetLife Stadium, localizado do outro lado do rio Hudson, foi inaugurado em 2010, tem capacidade para cerca de 82 mil espectadores e sediou a final da Copa América Centenário de 2016, na qual o Chile derrotou a Argentina nos pênaltis.

Dallas teve que se contentar com uma das semifinais. A outra será disputada no Mercedes-Benz, em Atlanta (Geórgia).

O jogo pelo terceiro lugar acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), cidade que vive a febre do futebol desde a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami no ano passado.

O astro argentino, de 36 anos, não fechou as portas para disputar sua sexta Copa do Mundo em 2026.

– Terceira abertura no Azteca –

A Fifa revelou outros detalhes dos 104 jogos da Copa do Mundo em programa de televisão que Infantino apresentou ao lado de celebridades como Kim Kardashian, o comediante americano Kevin Hart, o rapper canadense Drake, além do ex-jogador Cafu.

Como esperado, a entidade máxima do futebol escolheu o estádio Azteca para sediar a cerimônia de abertura e o primeiro jogo do Mundial.

O emblemático estádio, que atualmente tem capacidade para 83 mil espectadores, se tornará o primeiro a realizar três aberturas de Copa, depois das edições de 1970 e 1986, das quais também foi palco das finais.

“Estou muito feliz, muito emocionado. O dia 11 de junho vai ser uma festa total neste país”, declarou o técnico mexicano Jaime Lozano.

“Imagine a energia que será sentida no Azteca, como essa torcida vai vibrar por ter sua seleção na estreia pela terceira vez na história”, acrescentou Lozano.

O estádio foi palco de vários momentos históricos da Copa do Mundo. Lá, o Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostão e companhia foi tricampeão em 1970.

Em 1986, no jogo entre Argentina e Inglaterra, Maradona marcou com a mão o gol batizado como “Mão de Deus”, minutos depois o chamado “Gol do Século”.





Inaugurado em 1966 e sede dos jogos do América do México, o estádio Azteca será o primeiro a receber jogos de três edições diferentes da Copa do Mundo.

No dia 12 de junho, as outras duas seleções anfitriãs farão sua estreia. O Canadá jogará em Toronto no primeiro jogo de Copa do Mundo disputado no país.

No mesmo dia, a seleção dos Estados Unidos farão sua estreia no SoFi Stadium, em Los Angeles (Califórnia), cidade que sediou a final do Mundial de 1994, o última disputado na América do Norte, em que o Brasil foi campeão vencendo a Itália na final nos pênaltis.

