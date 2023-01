Copa da Liga Inglesa: sorteio define jogos da semifinal; veja os confrontos

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 11/01/2023 - 20:36 Compartilhe





Rumo ao Wembley! As semifinais da Copa da Liga Inglesa foram definidas em sorteio nesta quarta-feira após os últimos jogos das quartas de final. O Manchester United enfrenta o Nottingham Forest e o Newcastle encara o Southampton em jogos de ida e volta, que serão disputados nos dias 24 e 25 de janeiro (ida) e 31 de janeiro e 1 de fevereiro (volta).

Como o único representante do “Big Six”, o Manchester United surge como o grande favorito a conquista do título. Com cinco conquistas, os Diabos Vermelhos têm a chance de encerrar um incômodo jejum de seis temporadas sem troféus.

Por sua vez, o Nottingham Forest possui quatro títulos de Copa da Liga. Newcastle e Southampton ainda não conquistaram este troféu. O atual campeão do torneio é o Liverpool, que também é o maior detentor de títulos desta competição, com nove conquistados ao longo da história.





E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias