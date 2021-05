Copa da Liga Argentina, Série B… saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

A semana de futebol começa agitada pelos campeonatos ao longo do mundo. Nesta segunda-feira (31), Racing e Boca Juniors se enfrentam pela semifinal da Copa da Liga Argentina, às 15h (horário de Brasília), em San Juan, Argentina.

Aqui no Brasil, Sampaio Corrêa e Goiás entram em campo pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Castelão de São Luís.



Começo acirrado! Confira a tabela de classificação da Série B de 2021

E MAIS:

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



15h – Racing x Boca Juniors

Copa da Liga Argentina

Onde assistir: ESPN BRASIL

19h – Independiente x Colón

Copa da Liga Argentina

FOX SPORTS

20h – Sampaio Corrêa x Goiás

Brasileirão Série B

Onde assistir: SPORTV, PREMIERE

20h – Ypiranga x Paraná

Brasileirão Série C

Onde assistir: DAZN

E MAIS:

Veja também