Copa da Inglaterra terá Manchester United x Brighton e Leicester x Chelsea

As oitavas de final da Copa da Inglaterra ainda não se encerraram, mas a Associação de Futebol (FA) já sorteou os confrontos da próxima fase. E o Manchester United, que avançou neste sábado ao derrotar o Huddersfield Town por 2 a 0, terá pela frente o Brighton & Hove Albion, que fez 3 a 1 no Coventry City.

Manchester United se enfrentaram em 1983 na decisão da Copa da Inglaterra. Após empate por 2 a 2, as equipes voltaram a se enfrentar para definir o campeão, com a equipe de Manchester levando a taça no “replay” com uma goleada de 4 a 0.

Outro duelo entre clubes da primeira divisão inglesa está assegurado nas quartas de final da tradicional competição. O Chelsea, vice-campeão da Copa da Inglaterra na temporada passada, vai visitar o Leicester.

O time que avançar no confronto entre Manchester City e Wigan, que vão se enfrentar na segunda-feira, receberá o Southampton. Já o vencedor de Rochdale x Tottenham, duelo marcado para domingo, viajará para encarar Sheffield Wednesday ou Swansea. Neste sábado, os times empataram sem gols no Hillsborough e agora duelarão no País de Gales em 27 de fevereiro.

As quartas de final da Copa da Inglaterra vão ser realizadas no período entre 16 e 19 de março. A FA agendou a decisão para 19 de maio, no Estádio de Wembley.