Copa Brasil tem eliminação do Cruzeiro na Paraíba e goleada do Bahia no Maranhão

O sonho Cruzeiro de buscar o seu sétimo título na Copa do Brasil caiu, literalmente, por água abaixo nesta quarta-feira quando foi derrotado por 2 a 0 para o Souza-PB, na Paraíba e acabou eliminado de forma precoce. O Bahia confirmou seu favoritismo ao golear por 4 a 0, o Moto Club, no Maranhão. Cuiabá e Atlético-GO, que fazem parte da elite nacional, garantiram suas vagas.

A chuva atrapalhou o Cruzeiro, maior campeão da história da competição, no estádio Marizão, em Souza. E quando pensou que iria se classificar com o empate sem gols, sofreu dois gols nos minutos finais, ambos marcados por Danilo Bala, aos 43 e aos 49 minutos. É a primeira vez que o clube paraibano avança de fase.

O Bahia não quis dar chance ao Moto Club e goleou com gols de Estupiñan, de pênalti, Jean Lucas, Cauly e Rafael Ratão. Com isso atenuou o impacto da derrota no clássico Ba-Vi, por 3 a 2, no fim de semana, pelo Campeonato Baiano. O Atlético-GO fez 3 a 1 em cima do União-MT, em Rondonópolis, enquanto o Cuiabá segurou o empate sem gols com o Real Noroeste, no Espírito Santo.

Único paulista em campo, o Ituano acabou eliminado, ao perder por 2 a 1 para o São Luiz-RS, em Ijuí, no interior gaúcho. Esta primeira rodada teve dois jogos na terça, mais 16 na quarta e vai ter dois na quinta-feira. Os visitantes, mais bem posicionados no ranking da CBF, têm a vantagem de avançar com o empate. Os mandantes, portanto, precisam vencer para seguir adiante na competição.

Confira os jogos desta semana:

Terça-feira

Porto Velho-RO 1 x 0 remo-PA

Nova Venécia-ES 1 x 2 Botafogo-SP

Quarta-feira

Real Brasília-DF 2 x 1 São Raimundo-RR

River-PI 1 x 1 Ypiranga-RS

Manauara-AM 1 x 2 Retrô-PE

Souza-PB 2 x 0 Cruzeiro-MG

Treze-PB 1 x 1 ABC-RN

Anápolis-GO 1 x 0 Tombense-MG

Audax-RJ 0 x 0 Portuguesa-RJ

Itabaiana-SE 0 x 1 Brasiliense-DF





Moto Club-MA 0 x 4 Bahia-BA

Independente-AP 0 x 1 Amazonas-AM

São Luiz-RS 2 x 1 Ituano-SP

Costa Rica-MS 1 x 2 América-RN

Capital-TO 2 x 1 Tocantinópolis-TO

União-MT 1 x 3 Atlético-GO

Rio Branco-AC 0 x 0 CRB-AL

Real Noroeste-ES 0 x 0 Cuiabá

Quinta-feira

20h

Cianorte-PR x Corinthians-SP

Águia-PA x Coritiba-PR





