Copa América, Wimbledon, Stanley Cup… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A segunda-feira promete ter muitas decisões em vários esportes ao longo do dia e movimentar todas as torcidas. O torneio de Wimbledon começa a afunilar e as oitavas de finais terão o seu início. A Copa América já conhece as suas quatro últimas seleções e o Brasil entra em campo contra o Peru em busca da vaga na final. O jogo quatro e que pode ser o último da Stanley Cup (hóquei), encerra a programação do dia.

​

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



COPA AMÉRICA

​20h – Brasil x Peru

Onde assistir: SBT e ESPN Brasil

BRASILEIRÃO SUB-20

16h – Palmeiras x Santos

Onde assistir: SporTV

AMISTOSO FEMININO

18h – Estados Unidos x México

Onde assistir: Fox Sports

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

​18h15 – Cascavel x Marreco

Onde assistir: SporTV

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

11h – Beijing Guoan x Daegu

Onde assistir: Fox Sports

WIMBLEDON – OITAVAS DE FINAL

​09h30 – Djokovic x Garin

Onde assistir: SporTV 3 e BandSports

11h – Aliassime x Zverev

Onde assistir: SporTV 3 e BandSports

13h – Federer x Sonego

Onde assistir: SporTV 3 e BandSports

NHL – FINAL (JOGO 4)

​21h – Montreal Canadiens x Tampa Bay Lightning

Onde assistir: ESPN

MLB

20h – Minnesota Twins x Chicago White Sox

Onde assistir: Fox Sports

22h30 – LA Angels x Boston Red Sox

Onde assistir: Fox Sports

E MAIS:

E MAIS:

Veja também