Copa América tem somente uma partida hoje: Japão e Chile

Apenas uma partida será disputada nesta segunda-feira (17) pela Copa América. O Japão e o Chile se enfrentam às 20h no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

A seleção japonesa é uma das equipes mais tradicionais da Ásia, sendo a principal campeã do continente, com quatro títulos.

Em sua participação mais recente na Copa da Ásia, em janeiro, os japoneses perderam a final do torneio contra o outro convidado para a Copa América 2019, a Seleção Nacional do Catar.

O Japão sediou a Copa do Mundo de 2002, junto com a Coreia do Sul, quando avançou para as oitavas de final. A equipe atual tem jogadores que participam de importantes competições europeias, como Takumi Minamino, Maya Yoshida e Yuya Osako.

Chile

Conhecida como “La Roja”, a seleção chilena é a atual bicampeã da Copa América, após erguer o troféu em suas duas últimas edições (Chile 2015 e da Copa América Centenário, nos Estados Unidos em 2016). Esses são seus dois únicos títulos na competição.

Dirigido pelo colombiano Reinaldo Rueda, o Chile tem ótimas referências para a seleção, como o goleiro Claudio Bravo, o meia Arturo Vidal e o atacante Alexis Sanchez.

Dos 23 jogadores convocados, 11 disputaram a última edição da competição.