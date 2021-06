Copa América, Liga das Nações de Vôlei… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A sexta-feira (18) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol masculino, a seleção da Argentina enfrenta o Uruguai, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Brasília, pela 2ª rodada da Copa América. Já no Vôlei, a Seleção Brasileira feminina encara a Coreia do Sul, às 10h (horário de Brasília), pela Liga das Nações de Vôlei.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA AMÉRICA

18h – Chile x Bolívia

Onde assistir: Fox Sports

21h – Argentina x Uruguai

Onde assistir: ESPN Brasil

EURO 2020

10h – Suécia x Eslováquia

Onde assistir: SporTV

13h – Croácia x República Tcheca

Onde assistir: SporTV

16h – Inglaterra x Escócia

Onde assistir: SporTV

BRASILEIRÃO SÉRIE B

21h30 – Brasil de Pelotas x Goiás

Onde assistir: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h – Tombense x Ferroviário

Onde assistir: TV Nsports

BRASILEIRÃO SUB-17

19h – Athletico-PR x Vasco

Onde assistir: SporTV

LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI FEMININO

10h – Brasil x Coreia do Sul

Onde assistir: SporTV 2

13h – Estados Unidos x Polônia

Onde assistir: SporTV 2

16h – Turquia x Holanda

Onde assistir: SporTV 2

NBA

20h30 – Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Onde assistir: ESPN

23h –Los Angeles Clippers x Utah Jazz

Onde assistir: ESPN

