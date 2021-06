Copa América, Liga das Nações de Vôlei… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A quinta-feira (17) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol masculino, a Seleção Brasileira de Tite enfrenta o Peru, às 21h, no Nilton Santos, pela 2ª rodada da Copa América. Enquanto isso, o Brasil também será representado no Vôlei. A seleção masculina encara a Austrália, às 10h (horário de Brasília), pela Liga das Nações de Vôlei Masculino.

Copa América no Brasil: veja a tabela de classificação atualizada da competição

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA AMÉRICA

18h – Colômbia x Venezuela

Onde assistir: Fox Sports

21h – Brasil x Peru

Onde assistir: SBT e ESPN Brasil

EURO 2020

10h – Ucrânia x Macedônia do Norte

Onde assistir: SporTV

13h – Dinamarca x Bélgica

Onde assistir: SporTV

16h – Holanda x Áustria

Onde assistir: SporTV

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h – América-MG x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

16h – Ceará x Bahia

Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere

19h – Atlético-GO x Fortaleza

Onde assistir: Premiere

19h – Fluminense x Santos

Onde assistir: Premiere

19h – Sport x Grêmio

Onde assistir: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h – Londrina x Botafogo

Onde assistir: Premiere

LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO

10h – Brasil x Austrália

Onde assistir: SporTV 2

13h – Holanda x Estados Unidos

Onde assistir: SporTV 2

16h – Polônia x Alemanha

Onde assistir: SporTV 2

NBA

21h30 – Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Onde assistir: ESPN

E MAIS:

E MAIS:

Veja também