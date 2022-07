Copa América Feminina: Ronaldo elogia campanha da Seleção e dá palpite para a decisão Ex-atacante faz análise prévia da decisão entre Brasil e Colômbia







Em véspera de final de Copa América Feminina, Ronaldo Fenômeno falou à “Betfair” sobre suas impressões sobre a Seleção Brasileira Feminina e elogiou muito o trabalho feito pela treinadora Pia Sundhage, além do desempenho ao longo dos últimos anos.

– Sabemos que o Brasil é a maior potência da América do Sul e vem num processo de construção com a técnica Pia. Nossa Seleção chegou até a final sem sofrer gols e com a melhor campanha, mérito de tudo que vem sendo trabalhado nos últimos anos. Temos atletas experientes como a Tamires e a Debinha, e muitas jogadoras jovens que estão amadurecendo e conquistando o próprio espaço – disse o ex-jogador.

Ronaldo também completou sua análise falando sobre os trunfos de cada uma das seleções finalistas e destacou a campanha de 100% de aproveitamento do Brasil.

– Nomes como Tamires e Debinha sempre desequilibram pela experiência, visão de jogo e qualidade individual. No ataque, a Adriana e Bia Zaneratto mostraram que fazem a diferença, e na defesa, a Rafaelle sempre passa segurança, e a Lorena, o mesmo no gol. Do lado da Colômbia, a jovem Linda Caicedo é um destaque – completou Ronaldo.

Ronaldo também fez sua previsão para a decisão e disse que será um jogo bastante equilibrado e deixou seu palpite para a grande decisão.

– Nesta final contra a Colômbia, podemos esperar um jogo veloz e equilibrado. As donas da casa vão contar com o apoio da torcida e o Brasil, certamente vai jogar explorando a qualidade técnica individual, a criatividade que é marca registrada, mas também o entrosamento crescente do grupo. Meu palpite pro placar final é 3 a 1 para o Brasil – disse Ronaldo.

Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado pela grande final da Copa América Feminina. As brasileiras vão em busca do oitavo título do torneio.

