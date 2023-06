Copa América de 2024 será disputada de 20 de junho a 14 de julho

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 15:13 Compartilhe

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira (20), que a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, começará no dia 20 de junho e vai até 14 de julho, com a participação de 16 seleções da América do Sul e da Concacaf.

“Estamos felizes em anunciar oficialmente a data da abertura e da final da Conmebol Copa América 2024”, expressou em comunicado o presidente da confederação sul-americana, Alejandro Domínguez.

O torneio terá dez seleções da Conmebol e seis da Concacaf, que engloba as Américas do Norte e Central.

“As sedes serão anunciadas em breve, assim como o calendário da competição”, acrescentou a federação.

Em 2016, os Estados Unidos sediaram pela primeira vez a Copa América, na edição que marcou o centenário do torneio, em uma parceria entre Conmebol e Concacaf. Na ocasião, o Chile ficou com o troféu.

A atual campeã é a Argentina, que em 2021 derrotou o Brasil por 1 a 0 na final, disputada no Maracanã.

