Copa América começa com vitória da Argentina sobre o Canadá

A campeã mundial Argentina derrotou o Canadá por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (20) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos), na partida de abertura da Copa América de futebol masculino. Com o triunfo, os hermanos assumiram a primeira posição do Grupo A da competição com três pontos. Já os canadenses aparecem na lanterna da chave sem ponto algum.

Debut con triunfo para el vigente campeón pic.twitter.com/Uf1bppqcCu — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 21, 2024

Mesmo diante de um adversário claramente inferior tecnicamente, a Argentina só conseguiu abrir o placar graças à genialidade de Lionel Messi. Aos três minutos do segundo tempo o craque argentino deu belo passe em profundidade para Mac Allister, que, dentro da área, tocou para Julián Álvarez, que teve apenas o trabalho de finalizar de primeira.

Messi voltou a brilhar aos 42 minutos, quando encontrou Lautaro Martínez, que bateu de primeira para superar o goleiro Crépeau.

A 48ª edição da Copa América reúne 16 seleções nos Estados Unidos. A competição será disputada até o dia 14 de julho, quando a grande decisão será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida.

Na primeira fase da competição, 10 seleções da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e outras 6 convidadas da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) estão divididas em quatro grupos. Grupo A: Argentina, Peru, Chile e Canadá. Grupo B: México, Equador, Venezuela e Jamaica. Grupo C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final. A partir daí, apenas o vencedor de cada confronto segue em frente, até serem definidos os dois finalistas.

Comandada pelo técnico Dorival Júnior, a seleção brasileira estreia na competição na próxima segunda-feira (24), quando enfrenta a Costa Rica, a partir das 22h (horário de Brasília) em Los Angeles. O Brasil disputa a competição em um momento de renovação, sem contar com o atacante Neymar e apostando no talento de jovens como Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick.