Copa América: Colômbia sofre, mas vence Catar e avança para as quartas

Em um jogo sofrido, a Colômbia derrotou o Catar por 1 a 0 em jogo válido pela 2ª rodada do grupo B da Copa América disputado no estádio do Morumbi, em São Paulo, e garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

Com este resultado a equipe sul-americana permaneceu na liderança da chave com 6 pontos, enquanto o Catar permaneceu com 1 ponto, embora Argentina e Paraguai ainda joguem nesta quarta (19) pelo mesmo grupo.

O jogo

Com boa movimentação e muitas trocas de passe a equipe colombiana tomou conta da partida desde o primeiro minuto e aos 5 minutos teve oportunidade de abrir o placar, quando o zagueiro Davinson Sánchez subiu muito após cobrança de escanteio para colocar a bola no fundo das redes do Catar. O gol acabou anulado pelo juiz por impedimento de Roger Martínez, que toca na bola antes da conclusão da jogada.

Dez minutos depois foi a vez do meia Cuadrado quase marcar, com um chute forte de fora da área que foi defendido pelo goleiro Al-Sheeb.

A Colômbia continuou pressionando o Catar, que continuava com muitas dificuldades de sair para o jogo.

Aos 31 minutos parecia que finalmente a seleção colombiana abriria o marcador, quando o árbitro venezuelano Alexis Herrera interrompeu a partida para consultar o VAR (árbitro de vídeo) em lance no qual havia a suspeita de Hatem ter tocado a bola com a mão dentro da área após cruzamento de Tesillo. Mas, no final, ficou claro que não houve infração.

O tempo passou e a primeira etapa chegou ao final, com um claro domínio da Colômbia, que alcançou 68% de posse de bola e 6 finalizações, contra 32% de posse e 1 finalização do Catar.

Gol no 2º tempo

A dinâmica do jogo não mudou no início do segundo tempo. Pressão da Colômbia sobre um Catar muito recuado. Aos 4 minutos o árbitro assinalou pênalti a favor dos colombianos após bola chutada por Roger Martínez bater na mão de Hatem, mas o juiz voltou atrás em sua decisão após consultar o VAR.

O time colombiano continuou na pressão, e aos 10 minutos teve outra boa chance em cabeçada de Mina após cobrança de escanteio de Cuadrado, mas a bola foi para fora.

Aos 16 minutos a Colômbia teve uma nova oportunidade, quando Roger Martínez recebe dentro da área, cortou o marcador e chuta para boa defesa de Al-Sheeb. Com dificuldades de alcançar o gol, o técnico Carlos Queiroz decidiu colocar o artilheiro Falcao Garcia no lugar do meia Cuadrado.

A tônica do jogo permaneceu a mesma, com o Catar fechado impedindo a Colômbia de transformar em gols suas oportunidades.

Quando tudo parecia caminhar para um empate sem gols, o meia James Rodrigues tirou da cartola um belo lançamento de três dedos para Duván Zapata, que, com muita categoria, cabeceou para marcar o gol da vitória da Colômbia aos 40 minutos do segundo tempo.

Com a vantagem no marcador a Colômbia passa a administrar a posse de bola com inteligência para garantir a vitória sem sustos.

Na próxima rodada o Catar enfrenta a Argentina, enquanto a Colômbia pega o Paraguai.

Ficha técnica:

COLÔMBIA 1 X 0 CATAR

Competição: Copa América (2ª rodada – Grupo B)

Local: Morumbi, São Paulo.

Juiz: Alexis Herrera (Venezuela).

Colômbia: Ospina; Medina (Arias), Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado (Falcao) e James Rodríguez; Roger Martínez (Luis Díaz) e Duván Zapata.

Técnico: Carlos Queiroz (Portugal).

Catar: Al-Sheeb; Pedro, Hisham, Salman e Hassan; Madibo, Khoukhi, Al-Haydos (Doozandeh), Hatem (Boudiaf) e Akram Afif; Almoez Ali.

Técnico: Félix Sánchez (Espanha).

Gols: No 2º tempo: Duván Zapata (40).

