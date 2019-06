Copa América: Argentina vence Venezuela e enfrenta Brasil na semifinal

Mesmo com uma atuação discreta de Messi, a Argentina derrotou a Venezuela por 2 a 0 em jogo disputado no estádio do Maracanã e se classificou para as semifinais da Copa América, em que enfrentará o Brasil.

Os argentinos começaram melhor a partida. Com 2 minutos, conseguem a primeira chance clara. Lautaro Martínez toca para Agüero, que chuta cruzado para defesa do jovem goleiro Fariñez. Já a Venezuela encontrava dificuldades de jogar.

Diante desse panorama, a Argentina não demorou a abrir o marcador. Após cobrança de escanteio de Messi, a bola sobra para Agüero, que chuta da entrada da área. E no meio do caminho Lautaro Martínez aparece para tocar na bola de calcanhar e marcar um belo gol aos 9 minutos.

Com a desvantagem no placar, a Venezuela finalmente resolve sair para o jogo, passando a tentar criar alguma chance de gol. Mas a tentativa é em vão, com o jogo se concentrando no meio de campo e as duas equipes criando pouca coisa.

A melhor oportunidade da Venezuela aparece aos 39 minutos, em cobrança de escanteio de Moreno que Chancellor cabeceia por cima do gol.

O primeiro tempo de Messi foi muito tímido. E a primeira oportunidade do camisa 10 da Argentina apareceu apenas aos 44 minutos, em cobrança de falta da intermediária que o goleiro Fariñez defendeu sem problemas.

Gol no segundo tempo

Na etapa, a Argentina continua melhor e, logo aos 2 minutos, Lautaro é lançado por Paredes nas costas da defesa da Venezuela. O atacante chuta com força, mas a bola explode na trave.

Com a desvantagem no placar, o técnico da Venezuela faz uma mudança ousada, tira o zagueiro Mago e coloca o atacante Soteldo. Já a Argentina se segura atrás esperando o tempo passar.

E a equipe venezuelana tanto melhora que chega com perigo aos 25 minutos. Moreno dá bom toque para Hernández, que chuta cruzado para defesa de Armani.

Quando parecia que a Venezuela poderia igualar o placar, a Argentina consegue seu segundo gol. Agüero recebe na entrada da área e chuta forte. O goleiro Fariñez defende parcialmente, e a bola sobra para Lo Celso, que toca para o fundo do gol aos 28 minutos.

Precisando de gols, a Venezuela para diante da sua menor qualidade técnica, enquanto a Argentina passa a evitar maiores perigos, administrando a sua vantagem. E os hermanos seguram o resultado que lhes garante a presença na próxima fase da competição.

Com a vitória de a Argentina enfrenta o Brasil pelas semifinais da Copa América na próxima ça (2) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Ficha técnica:

VENEZUELA 0 X 2 ARGENTINA

Competição: Copa América (quartas de final)

Local: Maracanã, Rio .

Juiz: Wilmar Roldán (Colômbia).

Venezuela: Fariñez; Hernández, Chancellor, Mago (Soteldo) e Rosales; Moreno, Herrera, Rincón, Machís (Josef Martínez) e Murillo; Rondón. T: Rafael Dudamel.

Argentina: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Acuña (Lo Celso) e De Paul; Messi, Agüero (Dybala) e Lautaro Martínez (Di Maria). T: Lionel Scaloni.

Gols: No primeiro tempo: Lautaro Martínez (9). No segundo tempo: Lo Celso (28)

*Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola.