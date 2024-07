COP30 em Belém é ‘mensagem ao mundo’, diz presidente da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 22:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 15 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, elogiou nesta segunda-feira (15) a futura realização da conferência climática da ONU em 2025, a COP30, em Belém, capital do Pará, na Amazônia brasileira.

“A escolha de fazer a COP30 em Belém é uma mensagem ao mundo para lembrar que o Brasil é credor de atmosfera com o restante do planeta”, disse o chefe de Estado em reunião com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, em Brasília.

Durante o encontro, Mattarella também afirmou que a “grande inovação da inteligência artificial tem uma perspectiva fascinante na medicina e em tantos outros setores”, mas também “comporta riscos que exigem uma disciplina séria e pontual”. “É preciso não ter medo, mas evitar abusos possíveis com um instrumento tão importante”, salientou.

O presidente também destacou a importância da “diplomacia parlamentar”, porque “contribui para o tecido da paz no mundo”.

“Tenho grande respeito por tudo que os parlamentos fazem porque estive no Parlamento por 25 anos, conheço bem a relação que se cria com o corpo eleitoral, com o povo”, declarou.

Após a reunião com Pacheco, Mattarella encontrou a comunidade italiana na Embaixada de Roma em Brasília e disse que sua visita “ressalta a amizade” entre os dois países. “Existem formas de colaboração crescentes que gostaríamos que fossem ainda mais amplas, e estamos trabalhando para isso. Com Lula, abordamos diversas maneiras de cooperação, os dois países estão unidos pelo desejo de contribuir para a paz”, afirmou. (ANSA).