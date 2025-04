COP30 destaca importância de países enviarem ambições climáticas

RIO DE JANEIRO, 17 ABR (ANSA) – “É importante que todos os países participantes da COP30 em Belém apresentem suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) o mais breve possível, delineando suas ambições climáticas. Trata-se de um sinal político importante”: este é o apelo feito pela presidente-executiva da COP30, Ana Toni, em encontro com a imprensa estrangeira no Rio de Janeiro.

Toni ilustrou os principais eixos do processo preparatório da conferência das Nações Unidas, lembrando o papel estratégico do Brasil e o compromisso do país com o combate ao desmatamento e às mudanças climáticas.

Em sua apresentação, a CEO insistiu no caráter coletivo da COP30, onde é importante que cada país faça a sua parte. Em particular, Toni reconheceu que “os conflitos geopolíticos em andamento e a guerra comercial estão desviando atenção e recursos da questão ambiental”, além de estar preocupada com “a saída dos Estados Unidos” com o governo Trump.

Por fim, reiterou a importância do compromisso dos países desenvolvidos de contribuir com pelo menos US$ 300 bilhões por ano para o combate global às mudanças climáticas, enquanto o grande desafio continua sendo o de manter o limite de 1,5 grau.

(ANSA).