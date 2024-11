COP29: Marina Silva insiste em financiamento para manter ambição climática

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2024 - 10:21 Para compartilhar:

Os países em desenvolvimento precisam de recursos financeiros para manter sua ambição climática e este deve ser o tema essencial da COP29 em Baku, declarou nesta terça-feira (12) a ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

+ COP29: Azerbaijão defende que petróleo e gás são ‘presentes de Deus’ na reunião sobre o clima

“Além dos diversos temas apresentados aqui, com certeza, estão os mecanismos de financiamento, sem os quais o que anunciamos se tornará apenas palavras”, declarou Marina ao inaugurar o pavilhão brasileiro na COP29.

“Sem os meios de implementação, não será possível tirar essas propostas da teoria e colocá-las em prática. E é disso que os países em desenvolvimento precisam. É disso que os países desenvolvidos precisam, para que possamos lidar com um processo que já é realidade”, acrescentou a ministra.

A 29ª conferência sobre mudança climática da ONU tem como principal objetivo a atualização da ajuda financeira que os países desenvolvidos devem entregar aos países mais vulneráveis.

A ajuda, avaliada em pouco mais de 100 bilhões de dólares anuais em 2022, deve ser multiplicada em 10 vezes, no mínimo, segundo os cálculos de observadores e dos países em desenvolvimento.

O mandato do histórico Acordo de Paris de 2015 é que a renegociação deve ser concluída antes de 2025. As quase 200 nações presentes em Baku têm, teoricamente, até 22 de novembro para concluir o novo pacto e suas condições (quem paga e como).

O Brasil apresentará oficialmente na quarta-feira em Baku todos os detalhes de seu novo compromisso de luta contra a mudança climática, ou NDC (sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas).

O governo brasileiro revelou na semana passada que sua nova meta de redução de gases do efeito estufa passa de 59% para 67% até 2035 com as novas NDC.

“Mas há outro aspecto a ser considerado: a transformação dos nossos modelos de desenvolvimento. Não basta adaptar, não basta mitigar; é preciso transformar”, completou Marina.