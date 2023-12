Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2023 - 10:15 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma reunião, dentro de instantes, com o governador do Pará, Hélder Barbalho. O encontro será no pavilhão do Brasil na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), que ocorre em Dubai (Emirados Árabes Unidos).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias