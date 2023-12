COP28: Itália anuncia 100 mi de euros para ajudar países pobres

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

DUBAI, 1 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta sexta-feira (1º) que vai destinar 100 milhões de euros para o fundo de perdas e danos, que consiste na ajuda aos países mais pobres e vulneráveis do mundo, geralmente os mais afetados pelos desastres climáticos.

A declaração foi feita durante discurso no painel na COP28, em Dubai, sobre sistemas alimentares, no qual Meloni reiterou a oposição da Itália à carne sintética e apelou para que “os alimentos não sejam produzidos em laboratórios”.

“Queremos também nos comprometer com a segurança alimentar e, portanto, não apenas com a alimentação para todos, mas também com a garantia de uma alimentação saudável para todos. Isto significa que não queremos considerar a produção de alimentos como uma forma de sobrevivência, mas como um meio de viver uma vida saudável”, declarou.

Meloni enfatizou que não se deve dar alimentos “saudáveis” aos ricos e comidas sintéticas, cultivadas em laboratório, aos pobres.

Segundo ela, a produção de alimentos não deve ser considerada um meio de sobrevivência, mas uma “medida para um estilo de vida saudável”.

A premiê italiana assegurou que a pesquisa “é essencial”, mas não para produzir alimentos em laboratório e talvez avançar para um mundo onde os ricos possam comer alimentos naturais e os alimentos sintéticos sejam destinados aos pobres com impactos na saúde”.

“Esse não é o mundo que eu quero ver”, afirmou ela, enfatizando que “o desafio é garantir alimentação saudável para todos”.

A Itália tornou-se o primeiro país da União Europeia a proibir a carne cultivada em laboratório, após uma votação na Câmara dos Deputados. A lei visa proteger os agricultores e refere-se aos possíveis riscos para a saúde da carne produzida a partir de células de tecidos animais.

Por fim, Meloni explicou que a segurança alimentar para todos é uma das “prioridades estratégicas” da política externa do governo italiano e “é por isso que uma parte muito importante” de seu projeto para África, o Plano Mattei, aborda o setor agrícola”.

Ela garantiu que o “sistema alimentar italiano é famoso em todo o mundo”, bem como os princípios da dieta mediterrânea. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias