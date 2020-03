Cooxupé fecha 2019 com faturamento de R$ 4,2 bilhões

São Paulo, 26 – A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) fechou 2019 com faturamento de R$ 4,2 bilhões, ante R$ 3,793 bilhões no ano anterior. Os números fechados foram auditados pela PwC Brasil, informou o Superintendente de Controladoria e TI, José Roberto Corrêa Ferreira.

Por meio de um comunicado oficial aos cooperados, o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, informou o adiamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que aconteceria em 27 de março de 2020, sem nova data para realização.

“Essa medida aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa visa evitar aglomerações e conter a disseminação do novo Coronavírus (covid-19), atendendo a decretos tanto da Prefeitura Municipal de Guaxupé quanto do Governo do Estado de Minas Gerais”, explicou a cooperativa.

No ano passado, a Cooxupé recebeu 5,1 milhões de sacas de café tipo arábica, com embarques de 6,4 milhões de sacas, sendo 5,4 milhões de sacas para exportação a mais de 50 países. Já a SMC Specialty Coffees – empresa controlada pela Cooxupé com atuação no mercado de cafés especiais – exportou mais de 85 mil sacas.

“Conseguimos alcançar nossas metas mesmo em um ano em que o clima teve fundamental influência nas lavouras cafeeiras, gerando quebra de safra conforme discutimos no Fórum Café e Clima realizado pela Cooxupé em agosto passado”, disse no comunicado o presidente a cooperativa, Carlos Augusto Rodrigues de Melo. Em 2019, os investimentos em ampliações, obras e reformas somaram mais de R$ 42 milhões.

A Cooxupé tem atuação nas regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e média mogiana do estado de São Paulo. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), citados pela cooperativa, o volume de café recebido pela Cooxupé em 2019 representa 15% da produção nacional de café arábica e 21% da produção de arábica do estado de Minas Gerais.