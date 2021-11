Coordenador de Doria diz estranhar porque Leite defende aplicativo que não funciona

Jorge Damião, ex-secretário municipal de Esportes (SP) e coordenador Nacional dos Vereadores nas Prévias do PSDB pela campanha de João Doria, disse na noite desta segunda-feira, 22, estranhar porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, insiste em defender o aplicativo criado por uma fundação de ensino sediada em Pelotas, cidade onde ele já foi prefeito, mas sabendo que ele não funcionou no dia das eleições, neste último domingo, 21. “Leite defendeu um aplicativo que não funciona. Depois quis deixar as prévias para fevereiro. O que ele está tramando?”, questionou Damião.

