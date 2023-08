Coopercitrus assume concessionárias Massey Ferguson em Jataí e Mineiros (GO)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 11:30 Compartilhe

São Paulo, 1 – A Cooperativa de Produtores Rurais (Coopercitrus) adquiriu as operações comerciais das concessionárias goianas da Massey Ferguson das cidades de Jataí e Mineiros, do cooperado e empresário João Miguel Lima, fundador da Volmaq. “É uma satisfação muito grande poder entregar uma marca que representamos ao longo de 26 anos a uma cooperativa sólida e estruturada como a Coopercitrus”, disse Lima, em nota.

As operações terão início em agosto com a oferta do portfólio completo Massey Ferguson, além de peças de reposição e oficina especializada. “Nossa família é um dos maiores clientes da Massey Ferguson na região e com a vinda da Coopercitrus teremos mais um grande fornecedor de insumos para as lavouras e para pecuária”, acrescentou Lima.

As unidades abrangem sete cidades da região: Serranópolis, Aporé, Perolândia, Itajá, Aparecida do Rio Doce, Santa Rita do Araguaia e Lagoa Santa. A Coopercitrus ainda planeja inaugurar mais uma concessionária em Chapadão do Céu (GO). “A Coopercitrus tem uma estratégia clara de integrar soluções para que o produtor encontre em um só lugar tudo o que ele necessita para produzir mais e melhor e essa nova operação em Goiás complementa a atuações que já existem no Estado e abre oportunidades de nossos negócios nesta importante região agrícola do Brasil”, afirma o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi.

A Coopercitrus, com sede em Bebedouro (SP), é uma das maiores cooperativas do Brasil em fornecimento de insumos, máquinas, implementos e suporte técnico. Tem cerca de 39 mil cooperados e unidades de negócios em 65 municípios nos Estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

